Чехова получила удар на отдыхе в Греции 

Певица и телеведущая Анфиса Чехова заработала тепловой удар на отдыхе в Греции. Накануне она сообщила об этом на своей странице в соцсети Instagram.
«Ну и денек сегодня был», — посетовала она.
По словам артистки, она столь долго лежала на солнце, что получила тепловой удар, однако на помощь ей пришли сотрудники отеля, в котором она снимает номер: они обложили ее льдом «со всех сторон», что и принесло ей облегчение.
«Дорогое Солнце, будь ко мне благосклонно, не шараш меня так сильно по голове», — призвала она.
В беседе с журналистами «Стархит» Чехова уточнила, что в тот день выпила слишком много кофе и совсем не плавала, почему, должно быть, удар и случился. При этом она подчеркнула, что сейчас чувствует себя хорошо.