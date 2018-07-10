Чехова получила удар на отдыхе в Греции

Певица и телеведущая Анфиса Чехова заработала тепловой удар на отдыхе в Греции . Накануне она сообщила об этом на своей странице в соцсети Instagram.

«Ну и денек сегодня был», — посетовала она.

По словам артистки, она столь долго лежала на солнце, что получила тепловой удар, однако на помощь ей пришли сотрудники отеля, в котором она снимает номер: они обложили ее льдом «со всех сторон», что и принесло ей облегчение.

«Дорогое Солнце, будь ко мне благосклонно, не шараш меня так сильно по голове», — призвала она.