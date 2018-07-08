Добровинский назвал причину скандала в семье Кержаковых 

Адвокат Александр Добровинский подозревает, что в истории Кержковых главным камнем преткновения являются финансы.
Такую догадку мужчина позволил себе озвучить, услышав запись телефонного разговора супругов, в котором бывший футболит потребовал от Миланы денег. Их, якобы, он ранее переводил на ее счет. Неужели Кержакова в свое время говорила правду, и звезда спорта женился на ней по расчету?
Напомним, что после смерти влиятельного отца Кержаковой ее отношения с супругом дали трещину. Обнародованная запись телефонного разговора молодых людей заставила многих поверить в то, что Александр использует совместного ребенка, как оружие давления на Милану, которая «должна» ему денег.