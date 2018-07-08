Добровинский назвал причину скандала в семье Кержаковых

Адвокат Александр Добровинский подозревает, что в истории Кержковых главным камнем преткновения являются финансы.

Такую догадку мужчина позволил себе озвучить, услышав запись телефонного разговора супругов, в котором бывший футболит потребовал от Миланы денег. Их, якобы, он ранее переводил на ее счет. Неужели Кержакова в свое время говорила правду, и звезда спорта женился на ней по расчету?