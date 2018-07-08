«Роскошная мумия»: Пугачева напугала своим видом

Николай Басков выложил в Instagram фотографию с Пугачевой. Певец похвастался тем, что смотрит футбол с великой артисткой.

Помолодевшие и довольные Басков и Пугачева удивили поклонников совместным фото. Артисты решил вместе посмотреть матч России Хорватии , приехав в Сочи . Селфи помимо восторженных отзывов вызвало и удивление. Некоторые отметили, что примадонна повернула время вспять в погоне за молодостью.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 7 Июл 2018 в 12:10 PDT "Не живые глаза у Аллы", — отметил один из подписчиков. "Блинннн остановитесь. Вы себя в зеркале видели оба? (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред) Сами на себя не похожи", — добавил другой спикер. "Роскошная мумия", — написал еще один пользователь Сети.

Часть поклонников заподозрили пару в романтических отношениях. "Новый любовник у нее что ли?", — спросила подписчица. С ней согласилась другая подписчица, назвав Баскова конкурентом Галкина. Однако нашлись и те, кто остался доволен внешним видом певицы. "Алка по другому не скажешь реально вернула время вспять. Просто чудо. Я в в восхищение", — написал спикер.