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«Роскошная мумия»: Пугачева напугала своим видом
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«Роскошная мумия»: Пугачева напугала своим видом 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Николай Басков выложил в Instagram фотографию с Пугачевой. Певец похвастался тем, что смотрит футбол с великой артисткой.
Помолодевшие и довольные Басков и Пугачева удивили поклонников совместным фото. Артисты решил вместе посмотреть матч России и Хорватии, приехав в Сочи. Селфи помимо восторженных отзывов вызвало и удивление. Некоторые отметили, что примадонна повернула время вспять в погоне за молодостью.
"Не живые глаза у Аллы", — отметил один из подписчиков. "Блинннн остановитесь. Вы себя в зеркале видели оба? (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред) Сами на себя не похожи", — добавил другой спикер. "Роскошная мумия", — написал еще один пользователь Сети.
Часть поклонников заподозрили пару в романтических отношениях. "Новый любовник у нее что ли?", — спросила подписчица. С ней согласилась другая подписчица, назвав Баскова конкурентом Галкина. Однако нашлись и те, кто остался доволен внешним видом певицы. "Алка по другому не скажешь реально вернула время вспять. Просто чудо. Я в в восхищение", — написал спикер.
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