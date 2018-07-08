«Что у нее в голове?»: Волочкову критикуют за прыжки через костер

Таким образом балерина старалась поддержать сборную Россию по футболу.

Как выяснилось, Анастасия Волочкова неравнодушна к славянским языческим праздникам. Накануне звезда опубликовала в «Инстаграме» фотографию, где она предстает в непривычном для себя амплуа: довольно скромное платье и венок на голове. «Сегодня день Ивана Купалы.. Я сплела веночек впервые в жизни.. Обычно мама это делала.. Я его слепила из того, чего не было, но из того, что сегодня сама собрала в поле. 😊 Давайте желание загадаем, чтобы наши сегодня победили!⚽️🙏🏻🌺 И оно исполнится!»

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 7 Июл 2018 в 10:13 PDT

К сожалению, желание Анастасии не сбылось. Зато новый образ вызвал бурную реакцию поклонников. «Какой Иван Купала? Это не православный праздник!» — возмущаются одни. «Что за каша у вас в голове?» — недоумевают другие. А третьи выражают восхищение: «Очень красивое фото! Можно же быть такой хорошенькой», «Настя здесь очень красива», «Ну вот может же выглядеть как нормальная женщина. Не растопыривая ноги и в одежде…». Правда, без «растопыривания ног» все же не обошлось. Через несколько часов Волочкова сделала следующую публикацию: видео, на котором она прыгает через костер.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 7 Июл 2018 в 1:50 PDT

Тут уже Анастасия отключила функцию комментирования. Хотя желающие высказаться написали несколько ехидных фраз в комментариях к предыдущей записи:«Хреново так прыгнули Насть, не по балериньи, это я о прыжке в «шпагате» через кострик», «Что у нее в голове?», «Хочется спросить, прыгая через костёр, вы делаете себе так депиляцию в зоне бикини?».

Подписчики не устают «шпынять» Волочкову — балерину даже обвинили в том, что, мол, именно из-за ее веночка Россия не прошла в полуфинал ЧМ-2018: «Лучше бы ты этого не делала — наши проиграли».