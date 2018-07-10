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Звезде «Битвы экстрасенсов» изуродовали лицо пластикой
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Звезде «Битвы экстрасенсов» изуродовали лицо пластической операцией 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экстрасенс Фатима Хадуева оказалась в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии после неудачной пластической операции на нос.
Экстрасенс Фатима Хадуева пережила неудачную пластическую операцию. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Участница российских телевизионных шоу рассказала, что год назад обратилась к хирургу с просьбой исправить искривление носа, но после операции перегородка «стала еще кривее». С жалобами на боли в носу
Хадуева обратилась в гнойное отделение челюстно-лицевой хирургии и выяснила, что в ее носу находится инородное тело.
«Мне кажется, пациент должен знать, что ему делают, и с чем может столкнуться», — возмутилась экстрасенс.
По словам Хадуевой, она уже перенесла две операции и кучу манипуляций. При этом экстрасенс не исключила, что ляжет под нож хирурга еще раз.
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