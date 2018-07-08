Ещё
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Шура из-за наркотиков стал бомжом 

Дни.ру 5 часов назад
Артист покидает квартиру, где жил последние 15 лет. Проблема усугубляется тем, что денег на покупку нового жилья у него нет.
Певец Шура в эфире программы "Привет, Андрей!" пожаловался на то, что его выселяют из квартиры и ему негде жить. Артист рассказал, что в 2003 году за 100 тысяч долларов купил квартиру. Но так как в то время он употреблял наркотики, ему предложили переписать недвижимость на других людей. Что и обернулось ему выселением спустя много лет. Право владения досталось некому сотруднику строительной фирмы, у которого жилье забирают за долги, тем самым лишая крыши над головой певца.
"Живу спокойно, никто меня не трогает, — вспомнил Шура, — выплачиваю за квартиру деньги, все бумаги у меня на руках. Как-то во время дня рождения, спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. К этим людям я претензий не имею, зато ищу человека, на которого была записана недвижимость. Зовут его Мурад Арабов. Сейчас мне очень тяжело. Я столько лет прожил в своей квартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я — бомж", — признался певец.
Вместе с тем Шура поблагодарил новых хозяев за то, что они дали ему два месяца на поиски крыши над головой. Артист намерен взять ипотеку без первоначального взноса и искать новое жилье.
Дни.ру: последние новости
Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале "Надломленно психическое здоровье детей": Ксенофонтова о личной трагедии "Роскошная мумия": Пугачева напугала своим видом
Комментарии27  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры67
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»68
На Украину надвигается катастрофа348
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение