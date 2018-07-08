«Я бомж». У Шуры забрали квартиру

Шура из-за наркотиков стал бомжом

Артист покидает квартиру, где жил последние 15 лет. Проблема усугубляется тем, что денег на покупку нового жилья у него нет.

Певец Шура в эфире программы "Привет, Андрей!" пожаловался на то, что его выселяют из квартиры и ему негде жить. Артист рассказал, что в 2003 году за 100 тысяч долларов купил квартиру. Но так как в то время он употреблял наркотики, ему предложили переписать недвижимость на других людей. Что и обернулось ему выселением спустя много лет. Право владения досталось некому сотруднику строительной фирмы, у которого жилье забирают за долги, тем самым лишая крыши над головой певца.

"Живу спокойно, никто меня не трогает, — вспомнил Шура, — выплачиваю за квартиру деньги, все бумаги у меня на руках. Как-то во время дня рождения, спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. К этим людям я претензий не имею, зато ищу человека, на которого была записана недвижимость. Зовут его Мурад Арабов. Сейчас мне очень тяжело. Я столько лет прожил в своей квартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я — бомж", — признался певец.

Вместе с тем Шура поблагодарил новых хозяев за то, что они дали ему два месяца на поиски крыши над головой. Артист намерен взять ипотеку без первоначального взноса и искать новое жилье.