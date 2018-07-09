Шура лишился квартиры

Шура пожаловался на жизнь бомжа

Певец Шура ( Александр Медведев ) рассказал в эфире шоу «Привет, Андрей!», что может лишиться квартиры и оказаться на улице. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам артиста, в 2003 году он купил квартиру за сто тысяч долларов. Из-за проблем с наркотиками, которые были у Шуры в то время, ему предложили переписать недвижимость на других людей. В итоге право собственности певец передал «сотруднику строительной фирмы».

Однажды Шура встретил около дома молодых людей с документами на его квартиру. Они заявили, что его жилье «отдали за долги», и туда въедут новые жильцы, «причем законно».

«В свои 43 года я — бомж», — заявил Шура.

Певец подчеркнул, что у него нет претензий к новым владельцам. Они дали ему два месяца на поиски новой квартиры. Артист планирует взять ипотеку без первоначального взноса и искать для себя новый дом.

Ранее Шура рассказывал, что три года страдал от наркозависимости и тратил все деньги на наркотики. По его словам, именно поэтому долгое время у него не было квартиры и машины. Позже он перенес рак и прошел 18 курсов химиотерапии, потратив на лечение, по его словам, около миллиона долларов.