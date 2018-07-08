Бузова внаглую потребовала взять ее замуж

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова ждет звонка от полузащитника испанского «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева. К футболисту она обратилась через свой, сообщив, что готова выйти за него замуж.
«Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте. Ничего. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи», — заявила она в видеоролике, добавив к этому, что он попал «в хит-парад» ее мыслей.
27-летний Черышев не женат. Однако у него есть девушка в Испании, что подтверждают фото с ней в соцсетях.
Ольге Бузовой 32 года. В июне 2012 года её мужем стал футболист ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов, однако в январе 2016 года супруги со скандалом разошлись.