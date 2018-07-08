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Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой
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Елена Ксенофонтова выиграла суд против гражданского мужа 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: Instagram
Окончательный вердикт по делам вокруг конфликта актрисы и ее бывшего сожителя Александра Рыжих был вынесен Пресненским судом Москвы. Елена сообщила общественности, что после двух лет разбирательств она вышла победительницей.
Звезда многих популярных российских телесериалов, актриса театра и кино Елена Ксенофонтова в течение более чем двух лет буквально воевала с человеком, с которым прожила значительное время. Судебные прения сменялись скандальными эфирами на телевидении. Основанием для конфликта послужило желание Александра Рыжих, ранее гражданского мужа Елены, вернуть себе подаренную ей квартиру и стать опекуном общей дочери. Он первым подал иск, обвинив бывшую возлюбленную в том, что она угрожала его жизни. В настоящий момент тяжбы разрешились в пользу Ксенофонтовой, о чем она сообщила в Instagram.
«Конечно, написать нужно было еще вчера, но осознание того, что произошло, приходит только сейчас. Три долгих, унизительных судебных процесса в течение двух с половиной лет. Несколько десятков судебных заседаний, после семидесяти перестала считать. Бесчисленное количество экспертиз, психологический, наркологических и т. д., запросов, справок, ходатайств, попыток параллельно организовать новые процессы, о подготовке убийства, например, обвинений, свидетельских показаний, провокаций. Не говоря уже о море слез, утраченного здоровья, потерянного времени, огромных долгах в связи многочисленными судебными издержками, а самое главное безвозвратно надломленном психическом здоровье двоих несовершеннолетних детей. В итоге, моя дочь со мной и своим братом в доме, который, я надеюсь, больше никто и никогда не захочет у нас отобрать. Я не обречена на пожизненные выплаты нескольких десятков миллионов за то, чего не совершала. Это решение Пресненского суда вчера подтвердил Мосгорсуд», — поделилась Елена.
Отношения актрисы начались в 2011 году. Александр легко нашел общий язык с сыном Елены от прошлого брака Тимофеем, а позднее в семье родилась дочь София. Однако в 2016 году пара рассталась, по словам друзей семейства, из-за того, что Рыжих не желал оформлять брак официально.
Стоит отметить, что в ходе судебных прений тысячи женщин по всей России стремились поддержать Елену, следили за ходом разбирательств и даже составляли петиции в защиту прав артистки, — сообщает starhit.ru.
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Комментарии10  Ещё 5 источников 
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