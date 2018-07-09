Жениха беременной Рапунцель уличили в измене

Выяснилось, что Яббаров за спиной у своей невесты вел активную переписку с экс-участницей «Дома-2». Дарья Осенкова сама решила вывести парня на чистую воду.

Не успели поклонники Алены Рапунцель порадоваться, что в ее отношениях с Ильей Яббаровым все наладилось, как тут выяснилось, что жених беременной девушки взялся за старое. Оказывается, пока его невеста во всю готовится стать мамой, молодой человек закрутил роман с экс-участницей скандальной телестройки Дарьей Осенковой.

Публикация от Дарья Осенкова (@dashaosenkova) 4 Июл 2018 в 1:21 PDT

Об этом рассказала сама девушка, обнародовав переписку с Ильей, а также пикантные фото, которые регулярно ему посылала. Осенкова позвонила Рапунцель и огорошила ее этими новостями. Девушка в тот момент находилась на сохранении вгинекологии. Ей стало плохо и пришлось срочно госпитализировать, так как из-за стресса у нее мог случиться выкидыш.

Дарья не знала, что та еще не выписалась и свой поступок объяснила тем, что не хотела, чтобы ее обманывали. Яббаров тут же поставил на нее блокировку, когда узнал о ее разговоре с Аленой и начал выдумывать истории.

Осенкова признает, что в этой ситуации не гордится собой. Яббаров подкупил ее красивыми словами, но теперь она сожалеет, что связалась с ним. Дарья уверена, что молодому человеку не нужна ни Рапунцель, ни будущий малыш, пишет сайт Dni.ru.