Ещё
Жениха беременной Рапунцель уличили в измене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия установила космический рекорд
Россия установила космический рекорд

Жениха беременной Рапунцель уличили в измене 

Teleprogramma.pro 22 часа назад
Фото: Instagram
Выяснилось, что Яббаров за спиной у своей невесты вел активную переписку с экс-участницей «Дома-2». Дарья Осенкова сама решила вывести парня на чистую воду.
Не успели поклонники Алены Рапунцель порадоваться, что в ее отношениях с Ильей Яббаровым все наладилось, как тут выяснилось, что жених беременной девушки взялся за старое. Оказывается, пока его невеста во всю готовится стать мамой, молодой человек закрутил роман с экс-участницей скандальной телестройки Дарьей Осенковой.
Об этом рассказала сама девушка, обнародовав переписку с Ильей, а также пикантные фото, которые регулярно ему посылала. Осенкова позвонила Рапунцель и огорошила ее этими новостями. Девушка в тот момент находилась на сохранении вгинекологии. Ей стало плохо и пришлось срочно госпитализировать, так как из-за стресса у нее мог случиться выкидыш.
Дарья не знала, что та еще не выписалась и свой поступок объяснила тем, что не хотела, чтобы ее обманывали. Яббаров тут же поставил на нее блокировку, когда узнал о ее разговоре с Аленой и начал выдумывать истории.
Осенкова признает, что в этой ситуации не гордится собой. Яббаров подкупил ее красивыми словами, но теперь она сожалеет, что связалась с ним. Дарья уверена, что молодому человеку не нужна ни Рапунцель, ни будущий малыш, пишет сайт Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
57-летний Джордж Клуни на велосипеде попал под автомобиль Стали известны подробности о состоянии здоровья солистки «Фристайла» Невестки Станислава Говорухина борются за многомиллионное наследство с его вдовой
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог202
Немец устроил дебош в центре Петербурга44
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
США ведут мир к энергетическому кризису28
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA148
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение