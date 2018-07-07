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Откровенное фото Васильевой рассорило поклонников
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Татьяна Васильева показала стройную фигуру в купальнике 

Teleprogramma.pro 7 июля 2018
Фото: GLOBALLOOK
71-лентяя актриса изумила поклонников откровенной фотографией с отдыха, размещенной у нее в Instagram. Не все остались довольны увиденным.
Актриса Татьяна Васильева разместила в своем аккаунте фото с итальянского курорта Tor San Lorenzo, где она провела несколько дней со своей семьей на море. Свое фото в мини-бикини артистка подписала просто и лаконично: «Набираюсь сил перед репетициями».
Большинство подписчиков пришли в восторг от столь откровенного снимка звезды. «Я бы хотела выглядеть так же в свои 70», «Красотка. Пример для подражания!», «Отличная женщина, играйте для нас ещё много лет, Вы прекрасны», «Набираетесь сил, а я заряжаюсь позитивом, глядя на вас», «Вы прекрасны», «Посмотрим, как другие будут выглядеть в этом возрасте. Васильевой — респект!», «Если раздеть моих соседок 60-летних то половина комментаторов сознание потеряют», «Восхищение таланту, оптимизму и желанию жить. Браво!», — написали они.
Но нашлись, конечно, и те, кому захотелось побрюзжать: «Татьяна, очень люблю вас, но показывать такое отвисшее и дряблое тело как-то неприлично. В одежде Вы просто супер! Не обижайтесь только». Были среди поклонников актрисы и третейские судьи. «Красивые вот и выкладывают фото, а страшные и завистливые старушонки смотрят, сплетничают и завидуют», — писали они.
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