Влезшая в семейные дрязги Кержаковых Собчак крупно опозорилась

Ксения Собчак похвасталась, что успела первой взять интервью у попавшей в скандал жены Александра Кержакова Миланы . Однако оказалось, что до светской львицы поговорить с обиженной женщиной успели несколько изданий. При чем они значительно опередили Собчак.

"То, как люди ведут себя во время развода-важнейший показатель их моральных качеств, благородства и достоинства. Как говорится, если бы можно было вначале развестись а потом жениться, все было бы иначе в мире. Примеров "грязных" разводов с публичным выяснением отношений становится все больше и больше, увы", — написала на своей странице в Instagram Ксения (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Далее Собчак рассказала, что лично встретилась с Миланой Кержаковой, чтобы обсудить разразившийся скандал.

"Я постаралась быть максимально беспристрастной. Шлю лучи поддержки Милане, и надеюсь она найдет выход из трудной ситуации в которую сама себя поставила. Сил и терпения", — продолжила журналистка.

В конце поста Ксения отметила, что беседа была эксклюзивной.

"Первое интервью читайте на сайте Lofficiel", — подчеркнула она.

Однако коллеги Собчак были удивлены ее заявлению. Пост светской львицы прокомментировал сайт Super.

"Первое, после нашего! Отличный результат, Ксения", — написали журналистке представители сайта-конкурента.

В интервью Ксения Собчак сделала упор на наркотическую зависимость жены Кержакова и поведение самого футболиста. Действительно, ранее на эти же темы другие СМИ беседовали с Миланой и девушка все подробно рассказывала о свой жизни, общении с ребенком, а также о причинах скандала. Пользователи Сети сочли, что Собчак "проворонила" сенсацию и села в лужу, пытаясь догнать конкурентов.

28 июня жена Александра Кержакова Милана объявила, что муж отобрал у нее их общего сына Артемия. По словам заплаканной девушки, спортсмен буквально похитил мальчика и с тех пор не дает матери видеться с ним. Позже Милана созналась, что оклеветала супруга, так как проходит курс лечения от наркозависимости.