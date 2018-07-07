В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»

Настю Рыбку тайской полиции сдал «иностранный осведомитель»

В протоколе задержания, который попал в распоряжение редакции, указано, что присутствовавший на очередном секс-тренинге в Паттайе информатор написал сообщение оперативникам «можно входить». Поясняется, что этот человек решил пройти секс-тренинг в группе у профессионального инструктора, однако программа не оправдала его ожиданий и стоимости, он обратился в правоохранительные органы и передал стрим с одного из занятий, а также видео «порнографического характера».

6 июля прокуратура Таиланда зачитала обвинение восьми россиянам и белорусам. Они обвиняются по четырем статьям УК королевства, связанным с организацией оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы.

17 апреля суд в Таиланде оправдал Рыбку и остальных обвиняемых по делу о проведении нелегальных секс-тренингов. Отмечалось, что решение было принято «в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве».

В настоящее время подсудимых обвиняют по трем статьям. Это организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.