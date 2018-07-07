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Брэд Питт избил сына: У Джоли есть доказательства
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Брэд Питт избил сына: У Джоли есть доказательства 

Дни.ру 59 минут назад
Фото: Кадр из фильма
Анджелина Джоли готова на все, лишь бы лишить Брэда Питта опеки над их совместными детьми. Актриса заявила, что у нее есть тайный "грязный дневник" о зверствах мужа.
"Она сохранила яркий и подробный отчет об адской стороне Брэда, чтобы выиграть войну за опеку", — пишет голливудское издание RadarOnline.
Как стало известно журналистам, коварная Джоли придумала план мести. Секретный дневник был написан еще в хорошие времена ее брака с Питтом, но в нем содержатся очень личные и подробные описания всех проступков актера. Джоли планирует выставить свои переживания на публику и использовать тайные записи, чтобы получить единоличную опеку над детьми.
"Энджи собирается обрисовать свою жизнь с Брэдом как живой ад", — рассказал репортерам друг пары, пожелавший остаться неназванным.
О коварном плане знакомым поведала сама Джоли.
"Она сказала, что в дневнике ярко описываются запои Брэда и следовавшие за ними вспышки агрессии. Учитывая, как пока все складывается, если Энджи хочет выиграть эту битву за опеку, у нее не будет выбора, кроме как опубликовать записи", — отметил друг.
В частности, в дневнике содержится описание скандала, разразившегося в 2016 году. Напомним, 14 сентября два года назад на борту частного самолета, на котором звездная семья летела из Ниццы в Лос-Анджелес Питт накричал, а после набросился с кулаками на старшего приемного сына Мэддокса. Через четыре дня после инцидента испуганная Джоли подала на развод и потребовала единоличной опеки над детьми.
Досье Анджелины раскроет все детали произошедшего на борту. На сегодняшний день эта информация засекречена, никто за пределами семьи, летного экипажа и полиции не знает, что произошло на самом деле. Однако актриса готова обнародовать доказательства зверского поведения Брэда.
"Энджи сказала, что дневник будет очень разрушительным для надежд Питта на опеку. Она называет это своей козырной картой”, — пояснил инсайдер.
Отметим, что пока суд идет на уступки Питту. В прошлом месяце адвокаты актера добились запрета для Джоли увозить детей в Англию без разрешения мужа. А спустя еще несколько дней суд и вовсе приказал Анджелине чаще отпускать наследников к Брэду.
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