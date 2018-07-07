Ещё
Шэннен Доэрти рассказала о сложной операции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я исцеляюсь!»: Шэннен Доэрти рассказала о 10-часовой операции на груди 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Неподражаемая Шэннен Доэрти демонстрирует удивительное мужество и мотивирует женщин не отчаиваться из-за неутешительных диагнозов. Недавно звезде сериалов, которая победила рак, сделали операцию по восстановлению груди. Она поделилась своими переживаниями с подписчиками.
Знаменитая американская актриса Шэннен Доэрти в прошлом году завершила курс химиотерапии и восстанавливается в состоянии ремиссии. Исполнительница ролей Бренды Уолш в «Беверли-Хиллз 90210» и Прю Холливелл в «Зачарованных» рассказала об операции по восстановлению груди. Она отметила, что по рекомендациям врачей ей пришлось немного поправиться: «До того как мне сделали реконструктивную хирургическую операцию, мне надо было набрать вес, чтобы растянуть кожу. Я сделала это, перестала работать и ела. Набрала три килограмма. Моя 10-часовая операция прошла 11 мая, с тех пор я исцеляюсь!»
Актриса привыкла вести активный образ жизни, потому отсутствие тренировок ее расстраивало, она даже начала чувствовать себя непривлекательной, корила за несовершенства внешности, но потом вспоминала, что на некоторое время ей необходимо расслабиться: «Я была несправедлива к себе, ведь моя внутренняя красота важнее, а моя болезнь сформировала меня».
Сейчас Доэрти уже вернулась к работе и продолжила занятия танцами, которые очень любит. Многочисленные поклонники переживают за нее и советуют не напрягаться до полного выздоровления. Ей также рекомендуют не обращать внимание ни на что, кроме восстановления сил: «Вы вдохновляете многих. Продолжайте расти в правильном направлении!» «Горжусь вами! Вы делаете все правильно, Шэннен». «Вы всегда выглядите красиво. Никогда не сдавайся, ты прекрасна и такая смелая!» «Такая молодец! Мотивирует других женщин не сдаваться и бороться за свою жизнь, спасибо за это!» «Ты вовсе не толстая! Ты — одна из самых красивых и вдохновляющих женщин на этой планете!» «Вы такая сильная и удивительная! Желаю здоровья!»
Время не стоит на месте, мы предлагаем увидеть, как выглядят актрисы «Зачарованных», где снималась Шэннен Доэрти, спустя 20 лет после выхода сериала на экран.
Eva.ru: последние новости
Ольга Мартынова рассказала о намерении Казаченко опубликовать ее интимные фото «А в глазах безнадега»: Татьяна Лазарева рассказала о расставании с Михаилом Шацем «Про маму не забудь»: Наташа Королева репетирует дуэт с сыном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К чему приведет попытка отнять Крым силой?123
Сюрпризы от ФНС. Будут ли облагаться налогом переводы на карту23
Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ182
В НАТО паникуют из-за встречи Путина и Трампа57
Украина рискует остаться без воды15
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире Ближний Восток
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение