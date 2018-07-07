Шэннен Доэрти рассказала о сложной операции

«Я исцеляюсь!»: Шэннен Доэрти рассказала о 10-часовой операции на груди

Неподражаемая Шэннен Доэрти демонстрирует удивительное мужество и мотивирует женщин не отчаиваться из-за неутешительных диагнозов. Недавно звезде сериалов, которая победила рак, сделали операцию по восстановлению груди. Она поделилась своими переживаниями с подписчиками.

Знаменитая американская актриса Шэннен Доэрти в прошлом году завершила курс химиотерапии и восстанавливается в состоянии ремиссии. Исполнительница ролей Бренды Уолш в «Беверли-Хиллз 90210» и Прю Холливелл в «Зачарованных» рассказала об операции по восстановлению груди. Она отметила, что по рекомендациям врачей ей пришлось немного поправиться: «До того как мне сделали реконструктивную хирургическую операцию, мне надо было набрать вес, чтобы растянуть кожу. Я сделала это, перестала работать и ела. Набрала три килограмма. Моя 10-часовая операция прошла 11 мая, с тех пор я исцеляюсь!»

Актриса привыкла вести активный образ жизни, потому отсутствие тренировок ее расстраивало, она даже начала чувствовать себя непривлекательной, корила за несовершенства внешности, но потом вспоминала, что на некоторое время ей необходимо расслабиться: «Я была несправедлива к себе, ведь моя внутренняя красота важнее, а моя болезнь сформировала меня».

Сейчас Доэрти уже вернулась к работе и продолжила занятия танцами, которые очень любит. Многочисленные поклонники переживают за нее и советуют не напрягаться до полного выздоровления. Ей также рекомендуют не обращать внимание ни на что, кроме восстановления сил: «Вы вдохновляете многих. Продолжайте расти в правильном направлении!» «Горжусь вами! Вы делаете все правильно, Шэннен». «Вы всегда выглядите красиво. Никогда не сдавайся, ты прекрасна и такая смелая!» «Такая молодец! Мотивирует других женщин не сдаваться и бороться за свою жизнь, спасибо за это!» «Ты вовсе не толстая! Ты — одна из самых красивых и вдохновляющих женщин на этой планете!» «Вы такая сильная и удивительная! Желаю здоровья!»

Время не стоит на месте, мы предлагаем увидеть, как выглядят актрисы «Зачарованных», где снималась Шэннен Доэрти, спустя 20 лет после выхода сериала на экран.