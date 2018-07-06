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Милана Кержакова доверилась Ксении Собчак
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Милана Кержакова доверилась Ксении Собчак 

Teleprogramma.pro 6 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Расставание Миланы и Александра Кержаковых стало достоянием общественности. В прямом эфире своего микроблога в Instagram девушка рассказала о том, что она намерена подать на развод. Она заявила, что несколько недель не видела своего сына, которого выкрал ее муж, футболист Александр Кержаков. Милана уточнила, что возлюбленный требует от нее справку о социальной вменяемости. Позже девушка опровергла свои слова, заявив, что «наговаривала на мужа», а ребенка возлюбленный забрал, так как она находилась на лечении от наркотической зависимости.
Ксения Собчак сделала первое интервью с Миланой Кержаковой после скандальной истории. В своем микроблоге она поделилась снимком с героиней истории и намекнула на то, о чем пойдет речь в материале. Журналистка отметила, что постаралась быть максимально объективной в этой непростой истории.
"То, как люди ведут себя во время развода-важнейший показатель их моральных качеств, благородства и достоинства. Как говорится, если бы можно было вначале развестись а потом жениться, все было бы иначе в мире. Примеров «грязных» разводов с публичным выяснением отношений становится все больше и больше, увы. Мы встретились с Миланой Кержаковой, чтобы обсудить то, что последние несколько дней обсуждает весь интернет. Я постаралась быть максимально беспристрастной. Шлю лучи поддержки Милане, и надеюсь она найдет выход из трудной ситуации в которую сама себя поставила. Сил и терпения", — рассказала Собчак.
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