Рассеянную Дану Борисову обворовал таксист

Телеведущая Дана Борисова попала в неприятности. Звезду обокрал водитель.

Выходя из такси, Дана обронила в салоне телефон. Пропажу обнаружила не сразу, а когда спохватилась, водитель уже скрылся из виду.

Борисова обратилась в таксопарк, те в свою очередь пообщались с водителем, однако шофер уверял, что дорогостоящий гаджет не видел.

"Тогда я написала заявление в полицию. Водителя задержали, но и во время допроса он клялся, что телефон мой не брал. Дескать, может, его следующий пассажир нашел и прихватил. Полицейские мне сказали, что не верят показаниям водителя. Они оставили его подумать ночью в камере с бомжами", — вспоминает телеведущая.

Чтобы не оставаться без связи Борисова купила в ближайшем салоне телефон за две тысячи рублей и принялась ждать звонка из правоохранительных органов . Утром таксист вернул смартфон, правда, модный гаджет оказался немного сломанным.

"Зачем-то вырвал оттуда мою сим-карту чуть ли не с корнем и слегка расколотил стекло. Я отдала айфон в ремонт, надеюсь, починят. И, конечно же, не устаю благодарить наших полицейских. Так профессионально сработали", — цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".