Ещё
Адвокат рассказал о шантаже Миланы Кержаковой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Милану Кержакову грязно шантажируют ребенком 

Дни.ру 6 июля 2018
Фото: Дни.ру
Известный адвокат Александр Добровинский не верит признанию супруги футболиста Александра Кержакова в наркозависимости. Юрист предполагает, что Милана оболгала себя под давлением.
Добровинский подозревает, что Милану заставили признаться в употреблении запрещенных препаратов. Якобы девушку шантажируют ребенком.
"У бедной девочки начался жесткий и жестокий психологический кризис", — полагает юрист. "И то, что Милана меняет свою позицию в этой ситуации, связано с давлением, которое на нее оказывается. Признание на всю страну, о том, что она страдает от наркотической зависимости, может нести для Миланы очень негативные последствия. По моим данным она всего два раза принимала кокаин и не лечилась в клинике! Те люди, которые хотели, чтобы Милана призналась в наркозависимости, добились этого!" — цитирует Добровинского сайт "Комсомольская правда".
Ранее адвокат рассказал в своем микроблоге, что суть конфликта в семье Кержаковых заключается в деньгах. По словам Добровинского, когда в доме футболиста царил мир, спортсмен дважды перевел на банковский счет Миланы крупную сумму денег. После он попросил Милану вернуть все переведенные на ее счет средства. Женщина, оставшись с маленьким ребенком на руках без мужа, отца и работы, отказалась. Кержаков понял, что просто вернуть капитал не получится и решил манипулировать супругой с помощью сына.
Между тем в социальных сетях Милана сообщила поклонникам, что лечилась в наркологической клинике Стаса Пьехи. Реабилитация проходила больше трех месяцев. В нее включалось медикаментозное лечение, психотерапия и сеансы гипноза.
Дни.ру: последние новости
Шура из-за наркотиков стал бомжом Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале "Надломленно психическое здоровье детей": Ксенофонтова о личной трагедии
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры68
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»70
На Украину надвигается катастрофа350
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение