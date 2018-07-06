Погибшая звезда «Дома-2» ждала ребенка

Погибшая звезда шоу «Дом-2» Анастасия Тарасюк ждала ребенка

СМИ стали известны подробности последних дней Анастасии Тарасюк.

Две недели назад стало известно о безвременной кончине бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Тарасюк. Молодая женщина выпала из окна на 19-м этаже элитного дома, в котором недавно арендовала жилье. Сегодня СМИ стало известно, что 24-летняя Настя была в положении. Подробности личной жизни своей бывшей девушки раскрыл коллега по шоу Альберт Резин.

«Она была беременна. Это произошло случайно, по залету. Содержал ее бывший полицейский, которого сейчас судят за взятки и превышение должностных полномочий. У него нашли килограммы денег. Он Анастасию всячески поддерживал и спонсировал. Они познакомились в каком-то крутом ресторане, где Настя тусила, по-моему "White Rabbit". У него двое или трое детей», — сообщил он «СтарХиту», добавив: избранник его бывшей был не уверен в своем отцовстве и настаивал на прерывании беременности.