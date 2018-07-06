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Погибшая звезда «Дома-2» ждала ребенка
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Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Погибшая звезда шоу «Дом-2» Анастасия Тарасюк ждала ребенка 

Passion.ru 6 июля 2018
Фото: Passion.ru
СМИ стали известны подробности последних дней Анастасии Тарасюк.
Две недели назад стало известно о безвременной кончине бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Тарасюк. Молодая женщина выпала из окна на 19-м этаже элитного дома, в котором недавно арендовала жилье. Сегодня СМИ стало известно, что 24-летняя Настя была в положении. Подробности личной жизни своей бывшей девушки раскрыл коллега по шоу Альберт Резин.
«Она была беременна. Это произошло случайно, по залету. Содержал ее бывший полицейский, которого сейчас судят за взятки и превышение должностных полномочий. У него нашли килограммы денег. Он Анастасию всячески поддерживал и спонсировал. Они познакомились в каком-то крутом ресторане, где Настя тусила, по-моему "White Rabbit". У него двое или трое детей», — сообщил он «СтарХиту», добавив: избранник его бывшей был не уверен в своем отцовстве и настаивал на прерывании беременности.
Близкие уверены: девушка погибла не по собственной воле, ведь все в ее жизни складывалось хорошо. А вот экстрасенс Зираддин Рзаев уверен: звезда реалити-шоу была в депрессии. «Она выглядела очень жизнерадостной, а внутри у нее всегда были грусть, страдание и боль», — сказал он в сегодняшнем выпуске ток-шоу «Прямой эфир».
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