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Ургант рассказал о самом грандиозном провале в жизни
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«Я проспал Кремль!»: Ургант о самом грандиозном провале в жизни 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Иван Ургант пришел на интервью к Василию Вакуленко больше известного, как рэпер Баста, рассказав наставнику проекта «Голос. Дети» о самом грандиозном провале в своей жизни.
«Короче, меня пригласили в Кремль, а я проспал. Но меня извиняет одно обстоятельство. У меня задержали рейс, и я приехал домой в пять утра, а накануне я был в Петербурге. У меня было свидание с моей будущей женой», — вспоминает Ургант.
Спросил телеведущего Баста и о самом счастливом дне, как оказалось, звезда «Вечернего Урганта», как и большинство его соотечественников, привык радоваться обычным мелочам, таким, как шопинг. Однако растраты Ивана куда значительней, чем у простых обывателей.
По словам шоумена, его отец, Андрей Ургант купил ему ботинки Dr. Martens, расплатившись за них долларовыми банкнотами. Артист был готов отдать за желаемое кругленькую сумму.
«У меня была свадьба, дети… Но никогда больше я не был так счастлив, как тогда, держа в руках эту коробку», — отметил телеведущий.
Ранее Иван Ургант запустил флешмоб в поддержку наших футболистов «Усы надежды!», посвященный главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, который известен своими усами. Ургант призвал зрителей отращивать усы и выкладывать фотографии в Instagram.
«Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика», — отметил Ургант.
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