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«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве
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«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполнительницу главной роли в сериале «Доярка из Хацапетовки» Евгению Осипову госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, актрису избили, она обратилась в травмпункт, откуда ее перевезли в городскую клиническую больницу № 13.
Инцидент произошел 4 июля, когда актриса якобы выпивала на детской площадке вместе с двумя соседками. За одной из женщин пришел муж и ударил ее. Осипова, по данным «112», вступилась за соседку, после чего мужчина несколько раз ударил ее по лицу.
32-летняя Осипова — уроженка Тулы. Она окончила актерский факультет ГИТИСа. Осипова играла в театре Сатиры до 2008 года, снялась в фильмах и сериалах «Реальный папа», «Доярка из Хацапетовки», «Башня», «Закрытая школа» и других.
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