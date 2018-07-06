«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве

Исполнительницу главной роли в сериале «Доярка из Хацапетовки» Евгению Осипову госпитализировали в Москве . Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, актрису избили, она обратилась в травмпункт, откуда ее перевезли в городскую клиническую больницу № 13.

Инцидент произошел 4 июля, когда актриса якобы выпивала на детской площадке вместе с двумя соседками. За одной из женщин пришел муж и ударил ее. Осипова, по данным «112», вступилась за соседку, после чего мужчина несколько раз ударил ее по лицу.

32-летняя Осипова — уроженка Тулы. Она окончила актерский факультет ГИТИСа. Осипова играла в театре Сатиры до 2008 года, снялась в фильмах и сериалах «Реальный папа», «Доярка из Хацапетовки», «Башня», «Закрытая школа» и других.