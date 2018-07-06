Ещё
Назначен старт суда по делу Рыбки и Лесли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Суд по делу Рыбки и Лесли начнется 19 июля 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: AP Photo / Sakchai Lalit
Суд по делу Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и еще шести россиян и белорусов, арестованных в Таиланде в феврале во время нелегального "секс-тренинга" в курортной Паттайе, начнется 19 июля, сообщил в пятницу РИА Новости источник в суде Паттайи.
"После консультаций со сторонами процесса судья объявил, что слушания по делу всех восьми подсудимых назначаются на 19 июля и 20 августа", — сообщил источник, находившийся в момент заявления судьи в закрытом зале судебных заседаний в подвальном этаже суда Паттайи, куда не были допущены журналисты.
"Перед этим прокуратура зачитала обвинительное заключение. На вопрос судьи, признают ли подсудимые себя виновными, все восемь подсудимых ответили отрицательно", — добавил собеседник агентства.
Утром в пятницу Лесли, Рыбка и другие подсудимые были доставлены в суд для заслушивания обвинительного заключения, которое подготовила прокуратура по материалам следствия. Источник сообщил, что вечером в пятницу тюремный автобус отвезет их из отделения временного содержания при суде Паттайи, где они сейчас находятся, обратно в тюрьму.
Рыбка, Лесли и еще шесть человек обвиняются по четырем статьям УК Таиланда, связанным с организацией оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы. Им грозят длительные сроки заключения, вплоть до 10 лет тюрьмы для лиц, признанных организаторами сексуального обслуживания и 20 лет для лиц, признанных организаторами преступного сообщества. Это второе обвинение в их отношении. По первому обвинению — в нелегальной трудовой и предпринимательской деятельности на территории Таиланда — суд Паттайи оправдал всю группу обвиняемых в апреле этого года в связи со скорым вступлением в силу поправок к трудовому законодательству Таиланда. В соответствии с ними организация семинаров и тренингов иностранными гражданами без разрешения властей страны переходит из категории уголовно наказуемых деяний в категорию административных правонарушений и не карается тюремным заключением.
Все восемь подсудимых содержатся в блоке предварительного заключения городской тюрьмы Паттайи.
Лесли, Рыбка и остальные подсудимые были задержаны в одной из гостиниц Паттайи в конце февраля текущего года в момент проведения "секс-тренинга", в котором участвовали более 40 человек, в основном, граждан России и Белоруссии, и затем были арестованы как организаторы "мероприятия". Остальных участников "тренинга" полиция отпустила.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры68
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»70
На Украину надвигается катастрофа350
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение