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Казаченко заявила о шантаже
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Жена Казаченко пожаловалась на шантаж 

Рамблер 2 часа назад
Жена певца Вадима Казаченко Ольга рассказала в своем Instagram, что ее шантажирует неизвестный мужчина, якобы нашедший ее паспорт.
По словам женщины, этот человек потребовал у нее за возврат паспорта 50 тысяч рублей. Мужчина угрожает продать документ «для левых кредитов». Также он якобы позвонил матери женщины «с тем же вопросом».
Ольга Казаченко утверждает, что ее номер телефона в открытом доступе опубликовал ее супруг, сказав, что это он «за него заплатил», поэтому имеет право выложить его».
«Мой паспорт он тоже выложил интернет, может и к лучшему что его «нашел» этот «господин» и мне просто написать заявление «об утере»? Или всетаки договариваться с «шантажистом»?» — спросила у своих подписчиков Ольга Казаченко (орфография и пунктуация автора сохранены).
Позже женщина уточнила, что шантажист снова связался с ней и рассказал, где оставил ее паспорт.
В конце апреля начался бракоразводный процесс Вадима Казаченко и его жены Ольги. Супруги публично обсуждают свое расставание, обвиняя друг друга во лжи и угрозах.
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