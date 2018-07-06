Макс Фадеев рассказал об «огненном капкане» 

Продюсер Максим Фадеев опроверг свое попадание в «огненный капкан» на Бали.
Накануне Фадеев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, в котором сообщил, что публикации средств массовой информации о том, что он попал в «огненный капкан» на индонезийском острове Бали, не соответствуют истине.
«Это все вранье!» — заявил он.
По словам продюсера, на самом деле он находится в Москве, а СМИ стоит «перепроверять» информацию, которую они распространяют.
В настоящее время на Бали извергается вулкан Агунг. Два дня назад Фадеев опубликовал в Instagram фотографии вулкана.
«Думаю, обойдется!» — подписал он снимки, чем, должно быть, и ввел в заблуждение журналистов.