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Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
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Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: instagram.com/yana_koshkina_official
Пользователи соцсетей остались недовольны «бабской» прической ведущей Первого канала Яны Кошкиной.
Два дня назад девушка опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию, на которой запечатлена лишь в короткой нижней юбке и чулках, сидящей на полу перед окном. Обнаженную грудь девушки на снимке прикрывает лишь ее колено.
«Ой… голенькая», — отреагировал один из подписчиков 28-летней телеведущей.
Однако большинство из них обратили внимание не на откровенность снимка, а на прическу Кошкиной.
«Ну реально бабская!» — заявил один.
По его словам, точна так же причесывается его 80-летняя бабушка. Другие сочли укладку Кошкиной неуместной или просто «не очень» хорошей.
Яна Кошкина — актриса и ведущая шоу «Короли фанеры» на Первом канале.
Комментарии15  Ещё 3 источника 
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