Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей

Два дня назад девушка опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию, на которой запечатлена лишь в короткой нижней юбке и чулках, сидящей на полу перед окном. Обнаженную грудь девушки на снимке прикрывает лишь ее колено.

«Ой… голенькая», — отреагировал один из подписчиков 28-летней телеведущей.

Однако большинство из них обратили внимание не на откровенность снимка, а на прическу Кошкиной.

«Ну реально бабская!» — заявил один.

По его словам, точна так же причесывается его 80-летняя бабушка. Другие сочли укладку Кошкиной неуместной или просто «не очень» хорошей.

Яна Кошкина — актриса и ведущая шоу «Короли фанеры» на Первом канале.