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Криса Брауна арестовали после концерта
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Избивавшего Рианну певца Криса Брауна арестовали после концерта 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Aaron Favila/AP
Полиция арестовала певца Криса Брауна после концерта во Флориде, сообщает NME.
Представители правоохранительных органов ожидали Брауна с ордером прямо в концертном зале Coral Sky Amphitheatre. За что именно арестовали певца, неизвестно.
После выплаты залога в $2 тыс. Крис Браун был отпущен на свободу и подтвердил, что продолжит свой концертный тур.
В мае полиция Лос-Анджелеса начала расследовать дело, ответчиком по которому выступает Браун: девушка заявила об изнасиловании, совершенном неизвестными якобы во время вечеринки в его доме. Сам Крис Браун не в первый раз попадает в поле зрения полиции: в 2009 году он избил свою тогдашнюю подругу Рианну.
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