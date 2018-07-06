Избивавшего Рианну певца Криса Брауна арестовали после концерта

Полиция арестовала певца Криса Брауна после концерта во Флориде, сообщает NME.

Представители правоохранительных органов ожидали Брауна с ордером прямо в концертном зале Coral Sky Amphitheatre. За что именно арестовали певца, неизвестно.

После выплаты залога в $2 тыс. Крис Браун был отпущен на свободу и подтвердил, что продолжит свой концертный тур.