На Тарзана перестали ходить

Россияне отказались смотреть спектакль Тарзана

Спектакль с участием актера Сергея Глушко (Тарзан) отменили из-за нераспроданных билетов. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам Тарзана, ему написали из Ейска, что «билеты не продаются, так как я якобы это дело „слил“. Он подчеркнул, что это произошло не по его вине.

»Вся вина за срыв гастролей лежит на организаторах», — заявил Глушко. Он принес извинения зрителям от лица актерского состава.

Один из организаторов Алексей Царицынский заявил «СтарХиту» , что «кассу собрать» не удалось. По его словам, организаторы «вложились в рекламу», а теперь терпят убытки. Царицынский отметил, что речь идет о потере 50 тысяч рублей.

Организатор рассказал, что об «очень низких» продажах было известно с самого начала, но они до последнего «надеялись, что люди придут».

Царицынский добавил, что Тарзан играет в спектакле второстепенную роль.

«Конечно, он медийная личность, видимо, народ подостыл, потому что раньше такого не было», — заключил организатор.