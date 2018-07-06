На Тарзана перестали ходить

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Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Россияне отказались смотреть спектакль Тарзана 

Рамблер 6 июля 2018
Фото: Instagram
Спектакль с участием актера Сергея Глушко (Тарзан) отменили из-за нераспроданных билетов. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам Тарзана, ему написали из Ейска, что «билеты не продаются, так как я якобы это дело „слил“. Он подчеркнул, что это произошло не по его вине.
»Вся вина за срыв гастролей лежит на организаторах», — заявил Глушко. Он принес извинения зрителям от лица актерского состава.
Один из организаторов Алексей Царицынский заявил «СтарХиту», что «кассу собрать» не удалось. По его словам, организаторы «вложились в рекламу», а теперь терпят убытки. Царицынский отметил, что речь идет о потере 50 тысяч рублей.
Организатор рассказал, что об «очень низких» продажах было известно с самого начала, но они до последнего «надеялись, что люди придут».
Царицынский добавил, что Тарзан играет в спектакле второстепенную роль.
«Конечно, он медийная личность, видимо, народ подостыл, потому что раньше такого не было», — заключил организатор.
Спектакль «Завещание целомудренного бабника» должны были показать в Минеральных Водах, Ейске, Приморске, Новороссийске, Анапе и Геленджике.
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