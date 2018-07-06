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Николаев почтил память погибшего отца
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Игорь Николаев почтил память погибшего отца 

Teleprogramma.pro 6 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Сахалинский поэт Юрий Николаев рано ушел из жизни — мужчине было всего 46 лет, когда он скоропостижно скончался. До сих пор даже его близкие друзья не знают причину смерти поэта, но говорят, что у Юрия случился инсульт.
Сын Юрия Николаева Игорь стал известным композитором и певцом — он унаследовал талант отца. Николаев-младший редко рассказывал в интервью о своей семье. Сегодня он опубликовал в своем микроблоге трогательную запись, на которой стоит у могилы родителя.
«37 лет назад не стало моего отца, Сахалинского Поэта Юрия Николаева. Прекрасный человек, мой родной и любимый! Помню всегда», — написал под видео Николаев.
Игорь не имеет возможности часто навещать могилу отца, но всегда хранит воспоминания о нем.
Напомним, что в начале июня свой юбилей отметила мама артиста Светлана. Ей исполнилось 80 лет. Тогда Николаев трогательно поздравил родительницу с днем рождения и устроил для нее грандиозный праздник. Также Игорь показал впервые за долгое время совместный снимок с мамой, после чего поклонники засыпали комплиментами женщину. Мама Николаева прекрасно выглядит и тщательно ухаживает за собой, благодаря чему трудно поверить, что ей исполнилось уже 80 лет.
Отметим, что сейчас композитор почти все свое свободное от работы время проводит с семьей, в особенности с дочерью Вероникой, которая появилась на свет почти три года назад. Игорь обожает свою наследницу и часто делится с поклонниками совместными фотографиями с малышкой.
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