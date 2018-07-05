Стало известно о состоянии гитариста «Морального кодекса»

Перенесший инфаркт гитарист группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев скоро выйдет из больницы и вернется к работе. Об этом телеканалу «360» рассказал лидер группы Сергей Мазаев

«Да, передняя стенка, инфаркт, поставили стент. Через пару дней он выйдет. Все благополучно завершилось. Вернется к работе, может, через неделю — перевели его из реанимации уже в палату», — сказал музыкант.

Он рассказал, что Кильдееву стало плохо во время съемок, но рядом оказались люди, которые сразу вызвали скорую помощь.