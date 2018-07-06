Борисовой запретили покидать Россию

По словам Борисовой, после продажи квартиры она узнала о задолженности в 24 тысячи рублей и оплатила ее.

«В среду утром звонит мне судебный пристав и говорит: «Не думайте выезжать за границу, Дана Александровна. Вам наложен запрет на выезд за границу!» — рассказала она.

Телеведущая выяснила, что она оплатила долг только за один месяц, а надо было за четыре. Борисова подчеркнула, что она уже купила невозвратные билеты в Венецию и забронировала отель. 14 июля она планировала отправиться туда вместе с дочерью.

Борисова уточнила в комментарии «Стархиту» , что общая задолженность за несколько месяцев составила 80 тысяч рублей. Ведущая успела ее погасить, и запрет на выезд пообещали снять в ближайшее время.