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Борисовой запретили покидать Россию
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Борисовой запретили покидать Россию 

Рамблер 6 июля 2018
Фото: Instagram
Телеведущая Дана Борисова рассказала «Комсомольской правде», что судебные приставы запретили ей покидать Россию из-за долгов по алиментам.
По словам Борисовой, после продажи квартиры она узнала о задолженности в 24 тысячи рублей и оплатила ее.
«В среду утром звонит мне судебный пристав и говорит: «Не думайте выезжать за границу, Дана Александровна. Вам наложен запрет на выезд за границу!» — рассказала она.
Телеведущая выяснила, что она оплатила долг только за один месяц, а надо было за четыре. Борисова подчеркнула, что она уже купила невозвратные билеты в Венецию и забронировала отель. 14 июля она планировала отправиться туда вместе с дочерью.
Борисова уточнила в комментарии «Стархиту», что общая задолженность за несколько месяцев составила 80 тысяч рублей. Ведущая успела ее погасить, и запрет на выезд пообещали снять в ближайшее время.
Десятилетняя дочь Даны Борисовой Полина сейчас живет вместе со своим отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым.
Комментарии3  Ещё 8 источников 
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