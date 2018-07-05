Хмельницкая с возлюбленным отдыхает на Кипре

Хмельницкая с молодым возлюбленным и дочерью отдыхает на Кипре

Сегодня актриса поделилась видео из отпуска. Сейчас Алена Хмельницкая отдыхает на Кипре . Вместе со своим возлюбленным и дочерью она сходила на рыбалку.

Алена Хмельницкая в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном родила двоих дочерей Александру и Ксению. Три года назад они развелись, но ради наследниц актриса старается поддерживать отношения с бывшим супругом. 23-летняя Саша уже давно живет самостоятельно, а семилетнюю Ксению воспитывает мама. Уже довольно долго артистка строит отношения с Александром Синюшиным, который младше нее на 12 лет.

Сейчас Алена отдыхает с молодым возлюбленным и дочерью на Кипре. Сегодня актриса необычным образом провела время. Она сходила на рыбалку. Артистка поделилась видео, на котором она продемонстрировала необычайно красивую природу и то, как ее избранник и младшая наследница пытаются выловить рыбу. «Осетровая ферма! Рыбалка! Может что — то поймаем, но даже если не поймаем, для нас уже коптится осетр», — поделилась Хмельницкая.

Публикация от alxmel (@alxmel) 5 Июл 2018 в 8:53 PDT

Поклонники пожелали актрисе хорошей рыбалке. Они не перестают ею восхищаться. «Красиво! Покажите потом ужин…если поймаете…», «Красивые, счастливые, на вас приятно смотреть», «Оооо, сколько любви в глазах», — прокомментировали кадры подписчик. Алена уже успела искупаться в море, а ее дочка покаталась на аттракционе «Банан». Стоит отметить, что наследницы актрисы прекрасно ладят с ее возлюбленным.