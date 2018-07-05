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Пиджаки Баскова «живут» в отдельной квартире
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Басков снял отдельную квартиру для своих пиджаков 

Дни.ру 5 июля 2018
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Николай Басков арендует отдельную квартиру для хранения своей одежды. Одних пиджаков у артиста — несколько сотен, он сам сбился со счета.
Классическая музыка загоняла Николая Баскова в угол, артисту в ней было тесно. Поэтому он и выбрал поп-музыку: здесь он сам себе художник. Возвращаться в оперу певец пока не планирует — по его словам, может, это и случится, но только после того, как ему исполнится 45 лет.
Гонорарами за выступления на оперной сцене Басов также не был доволен. "У прославленных оперных певцов уровня Кабалье и Доминго очень высокие гонорары. Особенно если они выступают на больших площадках. У меня же они были скромные даже когда я пел в Королевской опере Мадрида — около 6 тысяч евро за выступление, что, конечно, мало", — признался певец.
Артисту не нравится, когда его воспринимают как "Колю Басова из гламурной тусовки". По его словам, он вполне самодостаточный певец, делает то, что ему нравится и ни под кого не подстраивается.
Журналисты напомнили певцу о жалобе Филиппа Киророва — на то, что костюмы выжили его из квартиры и жилье на Таганке пришлось превратить в склад. И поинтресовались, как обстоят с этим дела у Баскова? Артист признался, что для хранения одежды снимает специальную квартиру. Причем многие из вещей, которые он покупает, потом так и висят на вешалке, он их не носит. Больше всего у Николая пиджаков — несколько сотен. Певец обещает устроить из них выставку на свое 50-летие, пишут "Новые ведомости".
Николай Басков получил широкую известность ровно 20 лет назад. Певец победил во Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов. Кроме того, артист получил Вторую премию на конкурсе Grande Voice в Испании, напоминает издание.
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