Ещё
Известный адвокат госпитализирован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Известный адвокат госпитализирован 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Адвокат Александр Добровинский госпитализирован в одну из столичных клиник с болями в кишечнике.
По информации Telegram-канала 112, Добровинский самостоятельно пришел в клинику, и врачи решили госпитализировать его для прохождения обследования.
Александру Добровинскому 63 года. Он известен участием в резонансных уголовных и гражданских делах крупных бизнесменов и VIP-персон из мира политики, шоу-бизнеса, спорта и искусства. По данным «Интерфакса», представлял интересы Филиппа Киркорова, Руслана Байсарова, Бориса Березовского, Алексея Мордашова и других публичных персон.
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры68
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»70
На Украину надвигается катастрофа350
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение