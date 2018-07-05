Известный адвокат госпитализирован

Адвокат Александр Добровинский госпитализирован в одну из столичных клиник с болями в кишечнике.

По информации Telegram-канала 112, Добровинский самостоятельно пришел в клинику, и врачи решили госпитализировать его для прохождения обследования.