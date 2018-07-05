Известный адвокат госпитализирован 

Адвокат Александр Добровинский госпитализирован в одну из столичных клиник с болями в кишечнике.
По информации Telegram-канала 112, Добровинский самостоятельно пришел в клинику, и врачи решили госпитализировать его для прохождения обследования.
Александру Добровинскому 63 года. Он известен участием в резонансных уголовных и гражданских делах крупных бизнесменов и VIP-персон из мира политики, шоу-бизнеса, спорта и искусства. По данным «Интерфакса», представлял интересы Филиппа Киркорова, Руслана Байсарова, Бориса Березовского, Алексея Мордашова и других публичных персон.