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Диброва попала в неловкую ситуацию
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Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Полина Диброва попала в неловкую ситуацию 

Russianshowbiz.info 5 июля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Обычно перелет многодетной мамы в компании трех сыновей проходит без каких-либо непредсказуемых происшествий.
Но в очередной раз отдых семьи Дибровых чуть было не сорвался по вине излишне подозрительного работника аэропорта.
Очевидно, Полину посчитали слишком молодой для такого количества детей. У девушки потребовали свидетельства о рождении сыновей, которые она никогда не берет с собой в дорогу. Чтобы все же отправить семью на отдых, служащий решил допросить старшего из ребят — 8-летнего Сашу. Беседа, по словам Полины, длилась не менее 10 минут, в ходе которых ребенку задавали не очень понятные вопросы. Мальчика поставила в тупик слишком сложно сформированная фраза, одинаковые ли у него с братьями мама и папа.
В результате Дибровых зарегистрировали на рейс, о чем свидетельствует фотография счастливой Полины и 3-х сыновей, весело болтающих, усевшись на тележки с чемоданами. Подписчики удивились, как девушку раньше выпускали с детьми за границу без свидетельств о рождении: «Если дети несовершеннолетние, то они не имеют права пересекать границу без разрешения родителей. Вот и нужно доказательство. А это и есть свидетельство о рождении». Очевидно, в этот раз Диброва отправилась отдыхать без своего супруга, поэтому и возникли проблемы с документами.
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