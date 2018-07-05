Лазарева обратилась к Шацу после расставания

Недавно Татьяна Лазарева дала интервью, в котором рассказала о расставании с мужем Михаилом Шацем . Однако супруги не намерены разводиться, дело в том, что Татьяна теперь большую часть своего времени проводит в Испании , где живет с дочкой Тосей. Кстати, девочке исполнилось 12 лет, и с этой важной датой Лазарева поздравила Шаца публично.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Татьяна Лазарева обратилась к Михаилу Шацу, с которым вместе уже 20 лет.

"Ну что, Михаил, нас с тобой снова разводят, на сей раз в прямом смысле. Господи, в который уже раз, уже и правда что ли развестись, чтобы все успокоились… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — начала свой обращение к мужу телеведущая.

Далее Татьяна поделилась радостью. "Поздравляю тебя, отец троих детей, с тем, что твоя самая маленькая малышка уже больше не малышка. Последнее лето детства, 12 лет, из гусеницы в бабочку — и улетит, и не удержишь. А пока — запомни ее такой", — написала телеведущая, сопроводив пост фотографиями Тоси.

Реакция Михаила Шаца не замедлила последовать.

"Спасибо, мать!))) Красивый проект вышел! Поздравляю!" — коротко написал он. Не остались в стороне и прочие подписчики. "С днем рождения Антонину. Пусть будет счастлива наша девочка", "Как же быстро растут! С именинницей!Любим Вас! ", "Поздравляем Тосю с Днем Рождения! Здоровья и удачи в жизни! От Варьки огромный ПРИВЕТ!", "Будьте категорически благополучны все. Чмоке", "Миша, Таня, я так вас поздравляю! И девочку вашу тоже! Люблю нимагу", — рассыпались в поздравлениях подписчики.