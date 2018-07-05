В смерти звезды «Дома-2» обвинили любовника

«Есть, что скрывать»: в смерти звезды «Дома-2» обвинили случайного любовника

Коллеги погибшей звезды "Дома-2" Полины Лобановой уверены — необходимо найти виновных в смерти девушки. Подруга умершей Татьяна Графова сообщила о намерении написать заявление в прокуратуру

Графова не понимает, почему в тот роковой вечер окружающие не позаботились о Полине. Молодой человек, который отдыхал вместе с Лобановой и, вероятно, являлся ее любовником, бросил умирающую девушку в опасности и вовремя не вызвал медиков.

"Я очень удивлена на самом деле ее подругам, которые были в таком же непонятном состоянии, молодому человеку, который вызвал полицию и скорую только когда она с утра уже скончалась. А вечером, когда девочкам было плохо, он даже не позаботился, притащил ее домой к себе только, и все. Очень странно. И девочки начинают противоречить — они пишут одно, потом другое, значит, им есть, что скрывать" — сообщила Татьяна.

Графова, вооружившись поддержкой телеканала ТНТ, собирается написать заявление в прокуратуру.

"Чтобы полиция не закрыла глаза и не написала, что это было либо самоубийство, либо просто передозировка наркотиков. Чтобы докопались, чтобы этот мальчик понес наказание. Что он не просто свидетель, а он дал ей эти таблетки, средства психотропные", — цитирует Графову Пятый Канал.

Напомним, что о смерти Полины Лобановой заявила ее старшая сестра Василиса. Безутешная женщина попросила финансовой помощи и поддержки, а также сообщила, что телефон Полины у нее, и она готова общаться со всеми неравнодушными.