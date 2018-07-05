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В смерти звезды «Дома-2» обвинили любовника
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«Есть, что скрывать»: в смерти звезды «Дома-2» обвинили случайного любовника 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Instagram
Коллеги погибшей звезды "Дома-2" Полины Лобановой уверены — необходимо найти виновных в смерти девушки. Подруга умершей Татьяна Графова сообщила о намерении написать заявление в прокуратуру.
Графова не понимает, почему в тот роковой вечер окружающие не позаботились о Полине. Молодой человек, который отдыхал вместе с Лобановой и, вероятно, являлся ее любовником, бросил умирающую девушку в опасности и вовремя не вызвал медиков.
"Я очень удивлена на самом деле ее подругам, которые были в таком же непонятном состоянии, молодому человеку, который вызвал полицию и скорую только когда она с утра уже скончалась. А вечером, когда девочкам было плохо, он даже не позаботился, притащил ее домой к себе только, и все. Очень странно. И девочки начинают противоречить — они пишут одно, потом другое, значит, им есть, что скрывать" — сообщила Татьяна.
Графова, вооружившись поддержкой телеканала ТНТ, собирается написать заявление в прокуратуру.
"Чтобы полиция не закрыла глаза и не написала, что это было либо самоубийство, либо просто передозировка наркотиков. Чтобы докопались, чтобы этот мальчик понес наказание. Что он не просто свидетель, а он дал ей эти таблетки, средства психотропные", — цитирует Графову Пятый Канал.
Напомним, что о смерти Полины Лобановой заявила ее старшая сестра Василиса. Безутешная женщина попросила финансовой помощи и поддержки, а также сообщила, что телефон Полины у нее, и она готова общаться со всеми неравнодушными.
Источники в правоохранительных органах прокомментировали гибель экс-участницы телестройки. Полину нашли мертвой 4 июля в чужой квартире на севере Москвы, в ванной приятеля, с которым она провела ночь в клубе. Смерть наступила в следствии отравления "коктейлем" из наркотиков и алкоголя.
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