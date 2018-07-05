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Звезда сериалов пожаловалась на «русских хлопцев»
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Звезду «Сладкой жизни» раскритиковали за свидание с иностранцем 

WomanHit.ru 5 июля 2018
Фото: Instagram
Наплыв заграничных гостей в Россию во время текущего чемпионата мира спровоцировал небывалый ажиотаж в обществе, особенно среди девушек. Некоторые звезды также решили не упускать возможность и организовать себе свидание с иностранцем.
Одной из них стала 29-летняя Мария Шумакова, прославившаяся благодаря сериалу «Сладкая жизнь». Недавно она встретилась с аргентинцем по имени Паоло.
«Свидание прошло приятно, хороший парень с хорошим чувством юмора. Никогда не влюблялась в иностранцев, поэтому свидание довольно быстро перевела на совершенно дружеский манер», — рассказала артистка своим подписчикам в «Инстаграме».
Однако, призналась Мария, больше всего удивляет «тонна гневных сообщений от русских хлопцев», называюших ее «не патриотичной». Актриса призвала соотечественниц быть осмотрительными, ведь, оказалось, что радикально настроенные мужчины Москвы могут облить их зеленкой за «романтическое общение с иностранцами».
После чего обратилась к представителям сильного пола: «Если девушки делают выбор не в пользу вас, может, это о чем-то говорит, и стоит задуматься? Может, вам стоит быть более внимательными к русским барышням и ценить нас пуще прежнего?», отметив, что делить любовь и жизнь по «региональным» признакам — «дело узкого сознания».
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