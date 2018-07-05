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Друг королевской семьи унизил Меган Маркл
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Друг принца Чарльза оскорбил родственников Меган Маркл 

WomanHit.ru 5 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Недавно стало известно, что друг покойной леди Дианы и принца Чарльза, заменившего отца Меган Маркл на свадебной церемонии в мае, известный дизайнер интерьеров Ники Хаслам грубо высказался о родне новоиспеченной герцогини.
Он считает ее родственников «чересчур простыми», а отца супруги принца Гарри он и вовсе назвал «чурбаном».
По словам Хаслама, единственный порядочный человек в семье Маркл — мама Дория, передает The Sun. Вкус Меган также подвергся жесткой критике — дизайнер сравнил ее подвенечное платье с «куском бетона».
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