Друг королевской семьи унизил Меган Маркл

Друг принца Чарльза оскорбил родственников Меган Маркл

Недавно стало известно, что друг покойной леди Дианы и принца Чарльза , заменившего отца Меган Маркл на свадебной церемонии в мае, известный дизайнер интерьеров Ники Хаслам грубо высказался о родне новоиспеченной герцогини.

Он считает ее родственников «чересчур простыми», а отца супруги принца Гарри он и вовсе назвал «чурбаном».

По словам Хаслама, единственный порядочный человек в семье Маркл — мама Дория, передает The Sun. Вкус Меган также подвергся жесткой критике — дизайнер сравнил ее подвенечное платье с «куском бетона».