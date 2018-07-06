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Муцениеце рассказала о разрыве с Прилучным
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Муцениеце рассказала о разрыве с Прилучным 

Рамблер 6 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Актриса Агата Муцениеце рассказала о разладе с мужем Павлом Прилучным, назвав период разлуки «тяжелыми временами». Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на влог актрисы.
По ее словам, они с супругом «очень разные люди», поэтому их темпераменты иногда «сталкиваются и бушуют». Актриса отметила, что сейчас у них «все наладилось», но проблемы она переживала очень тяжело, как будто у нее «высосали всю энергию».
Муцениеце подчеркнула, что проблемы в их паре не были связаны с «третьими лицами».
«Мы можем пережить все, кроме того, чтобы не быть вместе», — заключила она.
Прилучный и Муцениеце заключили брак летом 2011 года. В 2013 году у них родился сын, а в 2016-м — дочь.
В начале этого года актриса заявила, что их брак «стоит на паузе», и неизвестно, решится ли эта проблема.
Прилучный рассказывал, что они «не раз собирались разводиться», скандалили и уходили из дома.
Комментарии  Ещё 5 источников 
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