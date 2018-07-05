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Состояние Джигарханяна вызывает опасения
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Джигарханян «очень болен» 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Актер Армен Джигарханян «очень болен и крайне истощен», заявила порталу «Дни.ру» адвокат его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.
По словам Ларисы Широковой, она предполагает, что Народный артист СССР «не отдает себе отчета» в той ситуации, которая происходит с ним уже почти год, и не способен оценить ее «адекватно».
«Против него вполне можно было бы возбудить дело о клевете и оскорблениях», — отметила юрист.
Однако, подчеркнула Широкова, она и ее клиентка не «дают хода» уже готовому исковому заявлению именно из-за возраста и здоровья Джигарханяна.
Также адвокат уверена, что на самом деле «борется» не с актером, а с его «так называемым другом» и его «сообщницей», «чистоплотность и добросовестность намерений» которых весьма сомнительна.
Широкова не стала называть этих людей по именам, однако пообещала, что больше не станет оставлять безнаказанной клевету в адрес своей клиентки и будет защищать ее честь, достоинство и деловую репутацию всеми способами.
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