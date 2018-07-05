Врачи спасли задыхавшуюся звезду «Битвы экстрасенсов»

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Финалистка «Битвы экстрасенсов» привыкает к новой жизни без трубки в горле 

Teleprogramma.pro 5 июля 2018
Фото: Instagram
Николь Кузнецова стала известна после участия 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». Девушка страдает врожденным заболеванием дыхательных путей, из-за которого она может говорить только шепотом, а дышать через специальную трубку. Николь перенесла уже 290 операций и лишь недавно немецкие врачи смогли по-настоящему помочь Кузнецовой.
Николь вместе с мужем отправилась в Германию почти два месяца назад, где ей вновь пришлось перенести несколько операций. Кузнецова с трудом верила в успех, но врачи все же смогли сделать почти невозможное. Медики попробовали восстановить ее пораженную гортань. Для этого они использовали ткани ребра самой Николь. Со второй попытки врачи смогли сделать успешную операцию, а ясновидящая теперь сможет ходить без трубки.
Кузнецова поблагодарила всех поклонников за неравнодушие и поддержку, ведь многие пользователи были готовы финансово помогать Николь. Теперь девушка сможет жить полноценной жизнь. При этом Николь отметила, что ей еще предстоит много операций в жизни, так как ее болезнь до конца вылечить нельзя.
«Отныне на моей шее есть только небольшой шрам, напоминающий о трахеостоме. Теперь мои мечты осуществятся — можно окунаться в воду с головой, плавать, нырять и свободно стоять под душем! Я могу дышать, как все обычные люди, говорить, ничего не закрывая! Больше никаких шарфов и пластырей», — поделилась радостью с поклонниками Кузнецова.
К сожалению, вернуть голос врачи вряд ли смогут. По словам Николь, лекарства от ее болезни еще не придумали, однако тот факт, что она хотя бы избавилась от трубки, ее очень радует.
«Голоса не будет никогда, это не последняя операция, поскольку моя болезнь «живет» в моей крови. Нет, переливание не поможет, лекарства не придумали», — сообщила поклонникам Кузнецова. Сейчас Николь учится дышать самостоятельно.
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