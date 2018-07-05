Врачи спасли задыхавшуюся звезду «Битвы экстрасенсов»

Финалистка «Битвы экстрасенсов» привыкает к новой жизни без трубки в горле

Николь Кузнецова стала известна после участия 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». Девушка страдает врожденным заболеванием дыхательных путей, из-за которого она может говорить только шепотом, а дышать через специальную трубку. Николь перенесла уже 290 операций и лишь недавно немецкие врачи смогли по-настоящему помочь Кузнецовой.

Николь вместе с мужем отправилась в Германию почти два месяца назад, где ей вновь пришлось перенести несколько операций. Кузнецова с трудом верила в успех, но врачи все же смогли сделать почти невозможное. Медики попробовали восстановить ее пораженную гортань. Для этого они использовали ткани ребра самой Николь. Со второй попытки врачи смогли сделать успешную операцию, а ясновидящая теперь сможет ходить без трубки.

Кузнецова поблагодарила всех поклонников за неравнодушие и поддержку, ведь многие пользователи были готовы финансово помогать Николь. Теперь девушка сможет жить полноценной жизнь. При этом Николь отметила, что ей еще предстоит много операций в жизни, так как ее болезнь до конца вылечить нельзя.

«Отныне на моей шее есть только небольшой шрам, напоминающий о трахеостоме. Теперь мои мечты осуществятся — можно окунаться в воду с головой, плавать, нырять и свободно стоять под душем! Я могу дышать, как все обычные люди, говорить, ничего не закрывая! Больше никаких шарфов и пластырей», — поделилась радостью с поклонниками Кузнецова.

К сожалению, вернуть голос врачи вряд ли смогут. По словам Николь, лекарства от ее болезни еще не придумали, однако тот факт, что она хотя бы избавилась от трубки, ее очень радует.