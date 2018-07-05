Панин обнародовал фото голого Цоя

Российский актер Алексей Панин опубликовал в соцсетях фото обнаженного музыканта Виктора Цоя, заявив, что тому пришлось бы очень сложно в современном медиа обществе.
«Виктор Цой. Мы ждем перемен. Если бы во времена Цоя был интернет, страшно представить какой грязью его вымазали бы российские СМИ», — написал в Instagram актер Алексей Панин, разместив три фотографии обнаженного Виктора Цоя в компании приятелей.
На трех снимках музыкант находится на пляже, фото низкого качества сделаны в 1980-е. По закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может опубликовать фотографии.
Добавим, что Алексея Панина часто критикуют за размещения обнаженных фотографий и пропаганду свободных интимных отношений.
Ранее актер спровоцировал скандал, посмеявшись над ЛГБТ и ВДВ.
Напомним, лидер группы «Звери» Роман Билык был награжден призом Каннского фестиваля за лучший саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Билык исполнил одну из главных ролей в фильме, в котором рассказывается о молодости Виктора Цоя и становлении рок-культуры в Ленинграде 1980-х годов.