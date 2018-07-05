Жена Тодоровского призналась в самом сокровенном

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«Тебя надолго не хватит»: неутешительный вердикт Евгении Брик 

Дни.ру 5 июля 2018
Фото: Instagram
Евгения Брик призналась, что обращалась за психологической помощью. Это случилось после того, как популярная актриса потеряла отца и взяла на себя его обязанности. Ответственность настолько придавила супругу режиссера Валерия Тодоровского, что даже собственная бабушка заявила — надолго ее не хватит.
Мало кто знает, что Евгения Брик не только актриса, но и психолог. Она окончила специализированные курсы, чтобы "понимать себя" и других. В свое время актриса и сама обращалась за психологической помощью. Тогда у нее умер отце и она очень боялась за мать и сестру. В результате артистка стала чрезмерно их опекать.
"Тогда я уже снималась, зарабатывала деньги. Помню, отправила их отдыхать на море и звонила туда по 56 раз в день, волновалась: как они доехали, как они дошли… Все контролировала, вплоть до того, куда им положить полотенца. Просто я, сама того не осознавая, взяла на себя папину роль, хотя этого нельзя было делать", — объяснила Евгения Брик.
Дошло до того, что ее престарелая бабушка указала ей — пора сбавить обороты. "Моя бабушка, которой сейчас уже 95 лет, всегда говорила: "Ты не можешь так паниковать по любому поводу, тебя надолго не хватит". А потом друзья семьи посоветовали мне обратиться к психологу, и это действительно помогло", — цитируют популярную актрису "7 Дней".
Евгения Брик убеждена в пользе психологической помощи, потому что очень часто люди не могут справиться самостоятельно со своими проблемами. А многие и вовсе не сознают, что у них есть поводы обратиться к психологу.
"Люди недооценивают работу психолога. Многие думают, что все проблемы можно обсудить в семье или с подругами на кухне, но это далеко не так. Еще в какой-то момент я стала бояться летать на самолетах, и справиться с аэрофобией мне тоже помогал психолог. Кстати, оказалось, что в свое время она же работала и с Машей Мироновой. Как тесен мир! В общем, когда кто-нибудь делится со мной своими проблемами и трагедиями, я никогда не говорю: "Пройдет само, время лечит". Это неправда. Психологи действительно нужны", — заключила Евгения Брик.
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