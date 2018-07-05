Ещё
Пугачева отказалась приехать на юбилей Домогарова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Пугачева дала от ворот поворот Домогарову 

Дни.ру 5 июля 2018
Фото: dni.ru
Скоро популярный актер Александр Домогаров отметит юбилей. В честь 55-летия артист созвал артистов, однако не все согласились к нему прийти.
По информации СМИ, предстоящий юбилей Александр Домогаров отметит на сцене Театра Российской армии, где отработал 11 сезонов.
"Именно в этом театре я начинал свой творческий путь, это была самая большая школа жизни для меня как для артиста", — пояснил свой выбор артист.
Несмотря на то, что, по словам актера, он не хочет "ни ведущих, ни пафоса", говорят, что Домогаров пригласил на свой праздник множество отечественных знаменитостей, которым лично позвонил.
Однако далеко не все откликнулись на приглашение юбиляра. Самые крупные звезды нашли повод отказаться от праздника.
"Я получил очень милое послание от Аллы Борисовны Пугачевой, правда, ее не будет, она с детьми уехала в отпуск. У Филиппа Бедросовича Киркорова южные гастроли, Александр Яковлевич Розенбаум до 19 июля улетел отдыхать", — цитирует Александра Домогарова "Мир новостей".
Отметим, что с 1995 года актер служит в Театре Моссовета, однако там артист почему-то не отмечал дни рождения. А недавно СМИ всколыхнула информация об его увольнении. Об этом объявил сам Александр Домогаров на своей страничке в соцсети. По словам артиста, его сняли со всех спектаклей.
В Моссовете отреагировали на эмоциональное высказывание артиста.
"Не снимали его ни откуда, ничего не могу сказать. Впереди у него гастроли. О том, что он написал, я знаю", — сообщила журналистам секретарь по связям с общественностью театра Моссовета Татьяна Горина.
Дни.ру: последние новости
"Надломленно психическое здоровье детей": Ксенофонтова о личной трагедии Шура из-за наркотиков стал бомжом Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры68
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»68
На Украину надвигается катастрофа348
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение