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Актер Яременко мучается страшными болями
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Известный актер мучается страшными болями 

Дни.ру 5 июля 2018
Фото: Дни.ру
У звезды сериала "Склифосовский" Валерия Яременко серьезные проблемы со здоровьем. Он страдает из-за больного позвоночника.
Несмотря на трудности, 56-летний актер работает, не желая подводить коллектив. Яременко признался, что иногда ему приходится выходить на сцену в специальном корсете. Ведь даже из-за ужасных болей он отказываться от проектов не собирается.
"Сейчас у меня проблемы с позвоночником, я это ощущаю на себе буквально. Достиг опасного возраста… Наша профессия обязывает нас быть здоровыми", — цитирует знаменитость WomanHit.
А работы у известного артиста много.
Помимо кино, он востребован в театре. Валерий Яременко восторженно рассказывает о последней роли в спектакле "Слуга двух господ" Нины Чусовой.
Настоящее семейное счастье актер обрел лишь в третий раз с супругой Анной Сухачевой. Они воспитывают двоих сыновей — Кузьму и Степана.
"Я не хочу плохого говорить по поводу бывших жен, может быть, они были посланы мне Богом для того, чтобы я в следующем браке, надеюсь, последнем, не совершил тех ошибок, которые может совершить мужчина еще не сформированный", — поделился Яременко.
За время актерской деятельности Валерий Яременко снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. Наиболее известными его сделали роли в картинах "Склифосовский", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и "Тайны дворцовых переворотов".
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