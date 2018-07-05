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Откровенное фото Савичевой разозлило поклонников
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Откровенное фото Савичевой разозлило поклонников 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: Instagram
Интернет-пользователи раскритиковали певицу Юлию Савичеву из-за фотографии в платье, под которым не оказалось нижнего белья.
Савичева опубликовала в Instagram снимок в бежевом платье, сопроводив фото постом о вреде «ультрафиолета» и жары.
Подписчики певицы заявили, что ее грудь видна «в подробностях». По их мнению, такие фото совсем «не в духе» Савичевой.
«Думала вы только голосом будете нас удивлять, а вы как все становитесь …будете нас своими гениталиями радовать», — написала @khanati_1 (орфография и пунктуация автора сохранены).
Пользователь @versus_right заявил, что Савичева «пытается заманить аудиторию фотками каких-то девок с торчащими сосками». «Лучше бы брали уже фото девочек с Playboy», — отметил он.
При этом многие пользователи вступились за певицу, написав, что это фото «очень красивое и со вкусом», ее платье «сидит как вторая кожа», но «в то же время все прикрыто». Фигуру Савичевой комментаторы назвали «идеальной».
Ранее за фото в водолазке без нижнего белья пользователи раскритиковали певицу Глюкозу. Комментаторы назвали снимок «пошлым» и написали, что «бюстгальтер ей бы не помешал».
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