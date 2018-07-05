Началова призналась в проблемах со здоровьем

Певица Юлия Началова запустила подагру. Об этом она рассказала «Стархиту».
«Я живой человек и, как все, болею», — отметила артистка.
По словам Началовой, диагноз подагра ей поставили примерно пять лет назад, а причиной этого, скорее всего, является то, что она не лучшим образом следила за своим здоровьем, в том числе из-за графика, который подразумевает известность.
«Огромное количество перелетов, не совсем правильные питание и режим сна», — объяснила она.
Певица уверена, что все это пагубно отразилось на ее здоровье, при том что она еще и одна тех, кто, сталкиваясь с проблемами, говорит им: «Потом!». По словам артистки, «это "потом" привело к осложнениям».
Подагра характеризуется отложением в тканях кристаллов мочевой кислоты, а проявляется артритом и появлением подагрических узлов.