Началова призналась в проблемах со здоровьем

Началова запустила подагру

«Я живой человек и, как все, болею», — отметила артистка.

По словам Началовой, диагноз подагра ей поставили примерно пять лет назад, а причиной этого, скорее всего, является то, что она не лучшим образом следила за своим здоровьем, в том числе из-за графика, который подразумевает известность.

«Огромное количество перелетов, не совсем правильные питание и режим сна», — объяснила она.

Певица уверена, что все это пагубно отразилось на ее здоровье, при том что она еще и одна тех, кто, сталкиваясь с проблемами, говорит им: «Потом!». По словам артистки, «это "потом" привело к осложнениям».

Подагра характеризуется отложением в тканях кристаллов мочевой кислоты, а проявляется артритом и появлением подагрических узлов.