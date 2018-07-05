Найдено пророческое фото погибшей участницы «Дома-2» 

Интернет-пользователи обратили внимание на один из снимков в Instagram экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой и назвали его «пророческим». Об этом сообщает РЕН ТВ.
О гибели девушки стало известно 4 июля. Сообщалось, что она была найдена мертвой в ванне.
На фотографии, сделанной 9 марта, девушка сфотографировала себя в ванне.
Пользователи сочли это «страшным, просто жутким пророчеством».
«Практически ровно через четыре месяца тебя найдут мертвой возможно в этой же ванне. Ужасное предсказание получилось, покойся с миром», — написал один из подписчиков девушки (орфография и пунктуация автора сохранены).