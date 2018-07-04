Жуткую гибель участницы «Дома-2» расписали по минутам

Причиной смерти экс-звезды "Дома-2" Полины Лобановой стала передозировка запрещенными веществами. Это предварительная версия трагедии, о деталях которой стало известно журналистам.

Бывшая участница телешоу "Дом-2" после вечеринки в ночном клубе оказалась в квартире 19-летнего тату-мастера Ивана. Компания вернулась около семи часов утра. Уже в квартире они обнаружили, что остались без телефонов — судя по всему, гаджеты украли в клубе.

Полина Лобанова прилегла отдохнуть, приятель с друзьями ушел на кухню. Однако вскоре молодые люди услышали странные звуки, доносившиеся из комнаты — Полине стало очень плохо. Друзья вызвали скорую. Та приехала быстро, однако врачи ничего поделать не смогли. Девушка скончалась.

Судя по всему, причиной смерти экс-участницы реалити-шоу стала передозировка неизвестными веществами. Предполагают, что Лобанова принимала их еще в клубе и запивала алкоголем.

Родные девушки говорят, что ничего не предвещало беды: Полина незадолго до трагедии была в отличном настроении, рассказала Пятому каналу сестра Лобановой, Виктория.

Dni.Ru писали о том, что последние 24 часа Полины Лобановой попали на видео и фото. В Instagram девушка опубликовала две фотографии, на одной из которых она спросила у подписчиков, стоит ли ей отрезать челку, а на другой оставила рассказ о страшном сне.

Затем бывшая звезда "Дома-2" опубликовала видео, на котором запечатлела себя с подругой. В ролике девушки решают, куда им пойти — в кино или потусоваться. В результате игры "камень-ножницы-бумага" победила Лобанова, которая отстаивала вторую точку зрения. Судя по ролику, Полина вполне счастлива, она не выглядит опечаленной.