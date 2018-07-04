Отекшую Волочкову захотели перекроить

Отекшей Волочковой посоветовали сменить грудь

Балет — это нечто утонченное и возвышенное, что не очень вяжется с нынешним образом скандальной танцовщицы Анастасии Волочковой. Всему "виной" стереотипы о балеринах, неважно настоящих или бывших, а именно об их вечной молодости, легкости и свежести.

Внешний вид Ананстасии Волочковой Dni.Ru обсудили с доктором медицинских наук, пластическим хирургом Давидом Гришкяном.

"Когда пациент обращается к пластическому хирургу, то неосознанно думает о том образе и впечатлении, которое планирует производить в будущем. Так вот, если бы Анастасия пришла ко мне и сказала, что хочет вновь быть молодой и красивой, как на снимках 15-летней давности, я бы ответил, что мы будем использовать все операции и процедуры, которые направлены на так называемый эффект "минус ткань". Иначе говоря, когда я смотрю на ее фото, везде я вижу отек, лишний вес и излишние габариты, — поделился с Dni.Ru Гришкян. — Поэтому, такие вмешательства как липосакция, изменение размера грудных имплантов и простое похудение — это процедуры первой необходимости для Анастасии Волочковой. Что касается лица, то тут везде присутствует отек, а он может быть вызван как наличием гиалуроной кислоты, так и излишками веса. Еще один большой минус балерины — злоупотребление солнцем. Кожа стала грубой по текстуре и по цвету, потеряла внутренний блеск".

Таким образом, по мнению хирурга, липосакция, липолитики, аппаратные процедуры типа ultera-system, будут очень актуальны в данном случае. Однако, при резкой потере веса пациент ощутит излишки кожи, прежде всего в области лица. И тут, возможно, потребуется деликатный лифтинг и лазерные аппаратные процедуры для улучшения качества кожи.

В тоже время, если Анастасия чувствует себя комфортно в своем весе и возрасте, то нет смысла насиловать себя и думать о пластике и изменении веса, считает хирург.